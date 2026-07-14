"Левски" разби Борац с 4:0 и е във втория предварителен кръг на ШЛ

Снимка: Булфото

Левски се класира за втория предварителен кръг на Шампионската лига. "Сините" разбиха Борац Баня Лука с 4:0 в реванша пред претъпкания стадион "Георги Аспарухов", пише БГНЕС.

След като първата среща на босненска земя завърши при равенство 1:1, тимът на Хулио Веласкес започна уверено пред своите привърженици. Още в 3-та минута резултатът можеше да бъде открит, но новото попълнение Алекс Сентейес бе спрян от вратаря Никола Четкович. Левски владееше инициативата, а опасности пред вратаря Светослав Вуцов липсваха. Домакините обаче така и не затрудниха по-сериозно Четкович до почивката и така статуквото остана непроменено.

Само за около 15 минути след паузата обаче шампионите на България убиха интригата с три попадения. Армстронг Око-Флекс, разписал се в първата среща в Баня Лука, се възползва от груба грешка на футболист на съперника, за да открие в 48-та минута. Десетина по-късно една от новите придобивки на Левски - Рейналдо, покачи на 2:0 с мощен шут след отлична контраатака. Отново бразилецът бе в прегръдките на съотборниците си в 65-та минута след нова асистенция на Евертон Бала. В края остана време и за влезлия от пейката Хуан Переа да запише името си сред голмайсторите.

Левски е в следващия квалификационен кръг на ШЛ, където най-вероятно ще срещне румънския Университатя Крайова.

В петък, 17 юли от 21:15 часа пък "сините" стартират защитата и на титлата си в Първа лига срещу новака Дунав Русе.

Редактор "Екип на Петел",

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