Левски с класика над Арда

Левски постигна класическа победа срещу Арда с 3:0 в Кърджали в мач от 14-ия кръг на Първа лига. Това бе пета поредна победа за тима на Хулио Веласкес, който игра за първи път през сезона с третия си черен екип. Головете за Левски вкараха Мустафа Сангаре преди почивката, както и Майкон малко след подновяването на играта, а в края Емил Виячки от Арда си вкара автогол, предава БТА. Контузия от Левски получи Мазир Сула, който не можеше да стъпва на десния си крак и бе сменен принудително.

Още във втората минута Асен Митков изведе Марин Петков, като националът стреля без забавяне, а Анатолий Господинов успя да спаси.

В 19-ата минута Мустафа Сангаре бе изведен зад защитата от Георги Костадинов, като таранът удържа на напора на Феликс Ебоа Ебоа и въпреки че загуби баланс, насочи топката с левия крак покрай вратаря Анатолий Господинов - 0:1. Първоначално попадението бе отменено заради вдигната засада от асистента Георги Минев, но след като ситуацията бе разглеждана близо три минути със системата за видео асистенция в помощ на съдиите, голът бе зачетен. Това бе осмо попадение за Сангаре от началото на сезона във всички турнири.

В 27-ата минута Бирсент Карагарен опита изненадващ директен удар от фаул, но вратарят на Левски Светослав Вуцов бе концентриран и успя да улови топката.

В добавеното време на първата част Сангаре подаде на Радослав Кирилов, който направи чудесно първо докосване на топката и си освободи място за удар, но шутът му рикошира в тялото на Ебоа Ебоа и излезе в корнер.

В 50-ата минута Левски направи бърза контраатака, при която Марин Петков подаде хитро на Асен Митков вдясно, последният центрира на задна греда, където връхлитащият Майкон засече в близкия ъгъл, а вратарят Господинов не успя да изби топката и тя влезе в мрежата му - 0:2.

В 55-ата минута Мазир Сула бе фаулиран отзад от Лъчезар Котев, за което играчът на Арда бе санкциониран с жълт картон. Сула обаче бе сменен принудително от Акрам Бурас, тъй като не можеше да стъпва на десния си крак. При пряк свободния удар Кристиан Макун стреля опасно, като топката мина на сантиметри над напречната греда.

В 63-ата минута удар на Андре Шиняшики от домакините мина на повече от метър от левия стълб на вратата на Вуцов.

В 79-ата минута при изпълнение на пряк свободен удар от Арда топката попадна у Андре Шиняшики, който стреля, но Вуцов излезе и с тяло спаси шута.

В последните десет минути резервата на Левски Борислав Рупанов бе спрян от Вячеслав Велев, а след това Акрам Бурас бе изведен сам срещу вратаря, а ударът му бе спасен от Господинов, като и добавката на Гашпер Търдин срещна тялото на бранител.

В 85-ата минута настойчивите действия на резервите на "сините" Акрам Бурас и Евертон Бала доведоха до трети гол за гостите, след като след удара на бразилеца Емил Виячки от домакините си вкара автогол.

Така Левски вече има шест точки на върха пред ЦСКА 1948, който обаче е с мач по-малко, както и 12 пред Лудогорец, който има две срещи по-малко. В следващия кръг е дербито на Левски с ЦСКА, като "сините" привърженици купиха за броени часове 12 хиляди билета за мача.

Арда е на 12-а позиция, като в следващия кръг гостува на Лудогорец в Разград.

Съставите:

Арда: Анатолий Господинов, Густаво Каскардо, Феликс Ебоа Ебоа, Андре Шиняшики, Патрик Луан, Серкан Юсеин (72 - Дейвид Идолу), Вячеслав Велев, Емил Виячки, Лъчезар Котев, Ивелин Попов (46 - Антонио Вутов), Бирсент Карагарен (72 - Атанас Кабов)

Левски: Светослав Вуцов, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Георги Костадинов (71 - Гашпер Търдин), Асен Митков (81 - Борислав Рупанов), Мазир Сула (59 - Акрам Бурас), Марин Петков (81 - Фабио Лима), Радослав Кирилов (72 - Евертон Бала), Мустафа Сангаре

