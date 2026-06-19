Левски с разгромен успех, ново попълнение впечатли

Стопкадър ТВ Левски

Oтборът на Левски постигна категоричен успех с 4:0 над Академик (Свищов) в първата си проверка от лятната подготовка. Попаденията реализираха Армстронг Око-Флекс (2), Давид Кусо (3), Акрам Бурас (38) и Хуан Переа (69). Дебют за столичани записаха новите попълнения Давид Кусо, Адриан Райчев и Рейналдо. Най-силно впечатление направи именно анголският футболист, който вкара и много красив гол.

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес залага от първата минута на талантите Огнян Владимиров, който застава под рамката на вратата, а атаката се води от младия нападател Стивън Стоянчов. От първата минута започва и едно от новите попълнения Давид Кусо.

Първото попадение дойде след само 120 секунди игра. Давид Кусо намери по десния фланг Оливер Камдем, който центрира към Армстронг Око-Флекс. Крилото от близка дистнация вкара първия гол за новия сезон.

Минута по-късно новото попълнение Давид Кусо направи впечатляващ самостоятелен пробив, който завърши с точен изстрел в мрежата на Християн Стоянов.

В 21-ата минута Армстронг Око-Флекс получи топката в опасна зона и реши да шутира, но стражът внимаваше и отрази. Десет минути по-късно Акрам Бурас също пробва своя късмет, но кълбото попадна право в ръцете на Християн Стоянов.

В 38-ата минута Давид Кусо намери много добре в наказателното поле Акрам Бурас, който овладя топката, след което отправи удар. Кълбото се отби в бранител на Академик и влетя в мрежата на Християн Стоянов, пише Спортал.бг.

Испанският наставник на "сините" направи много промени, като след почивката се появиха и другите две нови попълнения Адриан Райчев и Рейналдо.

В 55-ата минута Рейналдо засече топката с глава в наказателното поле и я свали за Гашпер Търдин, който вкара, но бе отсъдена засада. В 69-ата минута Мазир Сула центрира от десния фланг към Хуан Переа. Таранът се пребори с бранител, след което с точен изстрел записа името си сред голмайсторите.

В 75-ата минута Оливер Камдем отправи страхотен шут от далечна дистанция, който бе отразен от стража, но опитът бе толкова силен, че кълбото се отби в горната греда, но не попадна в мрежата. До края на проверката "сините" продължиха да се забавляват на терена, но не успяха да стигнат до още голове.

ЛЕВСКИ – АКАДЕМИК 4:0



1:0 Армстронг Око-Флекс (2)

2:0 Давид Кусо (3)

3:0 Акрам Бурас (38)

4:0 Хуан Переа (69)

Стартови състави:



Левски: 1. Огнян Владимиров, 3. Майкон, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 17. Евертон Бала, 27. Давид Кусо, 11. Армстронг Око-Флекс, 39. Стивън Стоянчов



Академик (Свищов): 1. Християн Стоянов, 2. Несин Салим, 13. Денислав Георгиев, 16. Галин Великов, 77. Благовест Ленков, 6. Георги Димитров, 7. Петър Петров, 18. Димитър Николов, 19. Кристиян Иванов, 88. Митко Русанов, 11. Ивайло Милчев

Редактор "Екип на Петел",

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