"Левски" с тежка загуба и отпадане от евротурнирите

АЗ Алкмаар разгроми "Левски" с 4:1 в плейофния реванш от Лигата на конференциите и с общ резултат 6:1 сложи точка на тазгодишното евроучастие на "сините".

Интригата на стадион "АФАС" приключи още до 6-ата минута, докогато домакините нанизаха два гола. Попаденията бяха дело на Ибрахим Садик и Мекс Меердинк, а в самия край на полувремето отново Садик се разписа за 3:0, предава Гол бг.

След почивката домакините значително намалиха темпото и това позволи на Евертон Бала да вкара за "Левски". В края на срещата Лекинсио Зеефаук оформи крайния резултат.

Така "Левски" напуска Европа с осем мача, в които се представи достойно.

