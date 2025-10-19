Левски се оказа прекалено силен за Черно море

Снимки Булфото

"Моряците" не успяха да продължат успешна серия у дома.

Черно море изгуби от Левски с 1:3 в сблъсък от 12-ия кръг на efbet Лига на стадион "Тича". Домакините поведоха с 1:0 чрез Селсо Сидни (22), но след почивката допуснаха пълен обрат. След голове на Мустафа Сангаре (55, 65) и Борислав Рупанов (90) Левски взе трите точки и е убедителен лидер с 29 пункта. Следват ЦСКА 1948, Лудогорец и Локомотив Пловдив с по 23, като столичани и разградчани са с по един мач по-малко. Черно море е пети с 22 точки.

Днешната загуба сложи край и на серията на "моряците" от пет мача поред без загуба от Левски във Варна.

Срещата започна с минута мълчание в памет на легендарните защитници на ЦСКА и Левски Иван Зафиров и Добромир Жечев, които си отидоха от този свят на 15-и и 12-ти октомври.

Първата интересна ситуация се откри пред вратата на Светослав Вуцов. Атакуващият футболист на "моряците" Жоао Педро отправи силен удар с левия крак, който обаче попадна право в ръцете на стража. В 20-ата минута и Влатко Дробаров опита своя късмет, но бранителят не затрудни Вуцов, пише Sportal.bg.

Минута по-късно пред Марин Петков се откри добър шанс, но ударът му бе блокиран от Давид Телеш, а топката излезе в корнер. След изпълнението на ъгловия удар Кристиан Димитров стреля с глава, но неточно.

В 22-ата минута "моряците" организираха бърза контраатака. Цунами допусна грешка. Това позволи на Георги Лазаров да надиграе и Кристиан Димитров, а след това отправи хубав удар. Светослав Вуцов успя да избие, но при добавката Селсо Сидни прати кълбото в мрежата, за да даде преднина на своя тим.

В 32-ата минута Марин Петков пробва своя късмет от пряк свободен удар, но крилото отправи твърде лек изстрел, за да затрудни опитния вратар на домакините. Три минути по-късно Левски направи и най-добрата си атака, която започна от Мустафа Сангаре. Таранът направи мощен пробив, след което пусна пас по земя към Мазир Сула. Халфът остави топката зад него, където бе Майкон. Бразилецът овладя кълбото и от удобна позиция стреля, но не намери целта.

До края на първата част "сините" се опитаха да създадат ситуации, с които да стигнат до гол, но защитата на домакините се справи.

Второто полувреме започна с шокираща рокада на Хулио Веласкес в състава на Левски. Борислав Рупанов се появи в игра, като младият нападател замени Алдаир. В позицията на десен бранител застана Радослав Кирилов, а "сините" заиграха с двама типични централни нападатели.

В 48-ата минута Мазир Сула направи огромен пропуск. Мустафа Сангаре още веднъж майсторски задържа топката, след което пусна пас към атакуващия халф, който от перфектна позиция, стреля право в Пламен Илиев.

В 53-ата минута Мазир Сула пусна пас към Акрам Бурас в наказателното поле. Алжирецът нанесе силен удар, но топката срещна горната греда.

Логичното се случи две минути по-късно, когато Левски успя да изравни резултата. Мазир Сула центрира от корнер в наказателното поле, където Пламен Илиев увисна, а Мустафа Сангаре с глава вкара топката в опразнената врата.

В 65-ата минута Радослав Кирилов центрира с левия крак от десния фланг в наказателното поле, където Борислав Рупанов отклони топката, която достигна до Мустафа Сангаре, който с атрактивен удар прониза стража на "моряците" за втори път.

В 73-ата минута младежкият национал на България Георги Лазаров прати топката в мрежата на Левски, но атакуващият футболист бе в засада и попадението логично не бе зачетено.

В 80-ата минута се получи разбъркване в наказателното поле на гостите, а резервата Николай Златев шутира силно, но твърде неточно. Три минути по-късно крилото направи много голям пропуск. Калкан подаде към Живко Атанасов, който продължи топката за Николай Златев. Той стреля от отлична позиция в наказателното поле, но Вуцов успя инстинктивно и изключително майсторски да спаси.

В 90-ата минута гостите решиха мача на "Тича". Рилдо центрира от корнер в наказателното поле, където Борислав Рупанов бе изпуснат, и с глава прати топката за трети път в мрежата на Пламен Илиев.

ЧЕРНО МОРЕ – ЛЕВСКИ 1:3



1:0 Селсо Сидни (22)

1:1 Мустафа Сангаре (55)

1:2 Мустафа Сангаре (65)

1:3 Борислав Рупанов (90)

Стартови състави:



Черно море: 33. Пламен Илиев, 2. Цветомир Панов, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 8. Асен Дончев, 24. Давид Телеш, 10. Асен Чандъров, 71. Васил Панайотов, 11. Жоао Педро, 19. Георги Лазаров, 77. Селсо Сидни



Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 50. Кристиан Димитров, 6. Цунами, 21. Алдаир, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 88. Марин Петков, 99. Радослав Кирилов, 12. Мустафа Сангаре



Стадион: "Тича", Варна

Главен съдия: Васил Минев

