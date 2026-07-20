Левски срещу грандове на Кипър или Казахстан, ако елиминира Крайова в Шампионска лига

Снимка Сайт на Левски

Левски ще се изправи срещу Омония или Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионската лига , ако отстрани румънския Университатя (Крайова) в предишния рунд на надпреварата. Днешният жребий в Нион отреди "сините" или румънците да са домакини в първия мач - на 4 или 5 август, а реваншът седмица по-късно.

"Сините" имаха и по-тежки, но и по-леки варианти, поне на теория, за тази фаза, като другите опции бяха победителят в двойките Ларн - Цървена звезда; Тюн - Динамо Загреб; Иберия Тблиси - Слован Братислава; Орхус - Лех Познан и Егнатия - Целе, пише Спортал.бг.

Казахстанците бяха една от големите изненади на миналогодишното издание на надпреварата, след като се класираха за основната фаза на турнира, отстранявайки четири отбора в квалификацииите, включително Слован Братислава и Селтик. В същинската надпревара записаха едно равенство срещу - Пафос. В първия кръг на настоящия сезон Кайрат нямаше проблеми с черногорския Сутиеска и взе две победи - 2:1 и 2:0.

Кипърците пък играха в основната фаза на Лигата на конференциите, където записаха две победи - над Динамо (Киев) и Рапид (Виена) и две равенства - срешу Дрита и Лозана, за да излязат към елминиациите, където загубиха на два пъти от хърватския Риека.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!