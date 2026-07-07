"Левски" стартира с равенство срещу Борац в Шампионската лига

Снимка: Официална фейсбук страница на ПФК "Левски"

Футболният първенец на България "Левски" започна евроучастието си с равенство 1:1 като гост на Борац Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионска лига. „Сините“ бяха по-добрият тим на терена, но не съумяха да реализират положенията си, пише Dsport .

Лука Юричич изведе домакините напред в резултата от дузпа след едва девет минути игра. Резервата Армстронг Око-Флекс изравни в 55-ата минута.

Реваншът е след седмица - на 14 юли, вторник от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

Редактор "Екип на Петел",

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