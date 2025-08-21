Левски загуби от АЗ Алкмаар за Лига на конференциите

кадър: Диема спорт

Левски допусна два гола през второто полувреме и отстъпи с 0:2 срещу АЗ Алкмаар в първи мач от плейофния кръг за попълване на групите на футболния турнир Лига на конференциите. "Сините" се радваха на пълни трибуни на националния стадион "Васил Левски", а след седмица ще опитат да заличат пасива си като гости в Нидерландия.

Двубоят бе равностоен в началото на първото полувреме, като Меес де Вит не уцели вратата на Левски с удар от малък ъгъл, а "сините" стигнаха до опасност след центриране. Рилдо подаде топката и няколко нидерландци се разминаха с нея, а на далечна греда я чакаше Кристиан Макун. Последният пред него обаче успя да я избие и така равенството се запази, допълва БТА.

АЗ Алкмаар постепенно овладя центъра на националния стадион "Васил Левски", но българските вицешампиони останаха стабилни и полувремето завърши наравно 0:0.

Алкмаар поведе още в началото на втората част. В 56-ата минута Исак Йенсен пое топката по лявото крило и направи прецизно центриране към далечната греда, където Ибрахим Садик надскочи футболист на "сините", стреля с глава и изпрати топката в далечния ъгъл на Светослав Вуцов за 1:0.

Левски отговори още в първата си атака след подновяването на играта. Радослав Кирилов отне топка по лявото крило и центрира ниско към дузпата, а тя стигна до свободния Марин Петков. Българският национал обаче стреля слабо от чиста позиция и пропусна най-чистото положение.

Левски не успя да се възползва от импулса в играта си и моментално допусна втори гол. Защитата на "сините" остави твърде много свободни играчи в наказателното си поле и Светослав Вуцов успя да спаси удар от чиста ситуация на Пеер Коопмейнерс, но не и добавката на Трой Парот.

Левски опита да направи натиск в следващите минути и удари греда от статично положение на Евертон Бала, а останалите атаки завършваха предимно с разбърквания в наказателното поле или неточни центрирания. Така "сините" отстъпиха с 0:2 на АЗ Алкмаар и ще имат трудна задача след седем дни в Нидерландия.

