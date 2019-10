Лейди Гага падна от сцената по време на концерт

Лейди Гага си направила скенер на цялото тяло, след като падна от сцената по време на концерт в Лас Вегас, съобщава „Контакт мюзик“.

По време на изява в четвъртък вечер в американската столица на хазарта 33-годишната певица падна от сцената заедно със случайно избран за помощник зрител от публиката.

ash hole@idkpinecone

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me

96,9 хил.

7:36 ч. - 18.10.2019 г.

