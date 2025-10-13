Кадър Youtube

53-годишният Лиъм Галахър стана дядо. Дъщеря му Моли Муриш роди първото си дете - син на име Руди, чийто баща е професионалният футболист Натаниел "Нат" Филипс.

Моли обяви новината преди дни в Instagram, като сподели снимки на новороденото, както и на партньора си, който държи бебето.

Майката на Моли, Лиза Муриш, изрази вълнението си в коментар под публикацията и сподели радостта си. Другите деца на Лиъм също изразиха подкрепа. Моли обяви бременността си още през май, споделяйки снимки на наедрялото си коремче и бебешки дрешки.

Лиъм и Моли имат сложни отношения. Певецът призна през 2017 г., че не е имал възможност да бъде до дъщеря си в ранните ѝ години, поради неразбирателство с майка ѝ. Въпреки това, той подчерта, че няма лоши чувства към Моли и е отворен за контакт с нея. Година по-късно баща и дъщеря се запознават лично зад кулисите на концерт на "Ролинг Стоунс" в Лондон, заедно с двамата сина на Лиъм - Ленън и Джийн.

Лиъм има още едно дете - дъщеря на име Джема, от връзката си с Лиза Горбани. Въпреки че отношенията с Джема също са сложни, с раждането на Руди Лиъм вече има нова роля като дядо и възможност да укрепи семейните си връзки, пише dir.bg.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!