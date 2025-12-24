Пиксабей

Либия обяви тридневен национален траур след самолетната катастрофа в Турция, в която загинаха висши либийски военни, съобщават турски медии

Анадолската агенция цитира съобщение на либийските власти, според което освен началникът на Генералния щаб на либийската армия Мухамед Али Ал Хадад в катастрофата са загинали началникът на сухопътните войски Ал Фитури Грайбил, ръководителят на службата за производство на военна техника бригаден генерал Махмуд Ал Катауи, съветникът в Генералния щаб Мухаммед Асауи Диаб и фотографът от пресцентъра на Генералния щаб Мухаммед Махджуб.

Повозавайки се на либийското правителство, агенцията допълва, че в Турция ще пристигне либийска делегация, която да бъде в пряка координация с Министерството на отбраната, предаде БТА.

