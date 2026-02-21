Лидерът на 'Възраждане" Костадин Костадинов: "Йотова лъже"

кадър: Bulgaria ON AIR

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов определи в предаването "Денят ON AIR" състава на служебния кабинет като "пълен потрес".

"Пародия. Това правителство представлява единствено Радев. Мумии на прехода, хора без експертни качества, хора със съмнително поведение, активисти на ПП-ДБ, на Доган, на ГЕРБ, на Радев... Четворна коалиция, която тества бъдещо управление между ПП-ДБ, ГЕРБ, Радев и Доган. Този кабинет е реден и роден от Радев. Йотова се държи повече като говорител на Радев", заяви депутатът пред Bulgaria ON AIR.

По думите му е несериозно президентът Йотова да не е знаела предварително състава на кабинета "Гюров".

"Най-много ме плаши министърът на вътрешните работи. Брат му постоянно защитава чужди гледни точки, само не и българската. Не сме чули от министъра да се разграничи от позициите му. Стана ясно, че е поискал оставките на всички разследващи случая "Петрохан". От ПП искат да заметат следите. Ако за ПП педофилите имат права, за мен нямат. Много е важно какви хора ще бъдат назначени", коментира Костадинов.

Според него Дечев за пръв път влиза в сградата на МВР, а на следващия ден иска оставки.

"Ами ако тези хора откажат да подадат оставки? Ще ги уволни", посочи Костадинов.

"Не вярвам на институциите, защото служат единствено за параван. В България няма човек, който да не смята, че там виждаме дивашка педофилска секта с огромен чадър на всички нива на държавната администрация. Коя е тази мрежа, която може да функционира толкова безнаказано в няколко правителства?", каза лидерът на "Възраждане".

Костадинов обърна внимание, че случилото се при Петрохан става 5 дни след излизането на досиетата "Епстийн".

"Вчера беше арестуван братът на английския крал. Става нещо чудовищно в световен мащаб. В България имаме кмета на столицата, който е дарил 70-80 хил. евро. Оказа се, че е ходил 9 пъти. Виждаме сериозна връзка с нива на държавната администрация. Как да си обясним мълчанието на ГДБОП, ДАНС и прокуратурата, след като е имало сигнал срещу педофилите. Имало е и световен чадър", коментира още той.

"Йотова лъже. Днес каза, че е разговаряла с някои от хора, които са автори на идеята за ограничение на вота в Турция. Те не могли да ѝ дадат обяснение защо само 20 секции. Автори на идеята сме ние от "Възраждане". В това НС го внесохме декември 2024 г. Тя с нас не е разговаряла, Йотова лъже. Може всичко друго да бъде, само не и президент на държавата", подчерта Костадинов.

Според него БСП си е избрала нов лидер, който не е социалист.

"Като партия е умираща и няма да влезе в парламента, който идва", смята Костадинов.

