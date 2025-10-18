Лидерът на „Величие“ каза дали искат смяна на председателя на парламента

Мая Иванова. Кадри: БНТ

Против сме смяната, ако се стигне до това, на председателя на Народното събрания Наталия Киселова. Това стана ясно от думите на лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов пред Мая Костадинова в предаването ѝ „Говори сега“ по БНТ.

Той се включи по видеовръзка, той като е в Швейцария.

Нашата парламентарна група е против смяна да Наталия Киселова с човек, който ще бъде от страна на ГЕРБ или на ДПС. По този начин ще се бетонира властта, защото ще се даде още един представител от тези две партии, които са мафиотски, според нас, да им легитимира международни имидж, защото председател на Народно събрание е много висока позиция, обясни той.

Ако тя бъде сменена с някой от опозицията, тогава ще подкрепим смяната на Киселова, допълни той.

Поясни, че е в Швейцария, за срещи с различни международни организации, но не каза кои. Само припомни, че тук се намира представителство на ООН.

Идеята ни е да срещнем с представители от различни държави от по-големите, които по някакъв начин да вземат отношение, за да може да се възстанови правото в България, категоричен бе той.

