Лидерът на АБВ Румен Петков: "Радев не излъчва непременно леви послания и лява политика"

кадър: Bulgaria ON AIR

"БСП - Обединена левица" ще търси партньорства след изборите, но към момента основният фокус е постигането на силен самостоятелен резултат.

Това стана ясно от лидера на АБВ Румен Петков, който подчерта, че коалицията се намира в предизборна ситуация и всяка от партиите в нея работи за максимална мобилизация на своите избиратели.

"Сега практически сме в предизборна ситуация и "БСП - Обединена левица", и ние, като една от убедителните партии в тази коалиция, ще търсим максимално добър резултат, който да ни позволи убедително представяне в следващото Народно събрание", коментира Петков пред "Денят ON AIR".

Той открои "БСП - Обединена левица" като единствената формация, която последователно поставя теми като демографската криза, енергийната политика, патриотизма и историческата памет, и настоя, че тя остава единственият реално солиден ляв политически субект в страната.

По отношение на президента Румен Радев Петков не приема тезата, че той заема лявото политическо пространство.

"Не считам, че той излъчва непременно леви послания и лява политика. Да, ние сме конкуренти на предстоящите избори. Два пъти левицата го е номинирала и избирала за президент, или поне е била гръбнакът на предизборната му кампания, така че неговото участие ще зададе въпроси пред нас, но не бих драматизирал подобно развитие", заяви Петков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Петков отхвърли твърденията, че "БСП - Обединена левица" е застрашена да не влезе в следващото Народно събрание, като ги определи като непочтени и мотивирани от дългогодишна враждебност към левицата.

Относно движението на кадри между "БСП - Обединена левица" и евентуална президентска формация, Петков допусна, че е възможно да има хора и в двете посоки.

Според него обаче немалко симпатизанти ще се върнат към БСП именно заради усещането, че тя представлява автентичното ляво и носи политическа отговорност.

Лидерът на АБВ смята, че ключовият елемент в участието на Румен Радев е самата му личност, а не регистрацията, под която ще се яви на изборите.

По негово мнение това участие ще внесе нова енергия и по-висока активност в кампанията и неминуемо ще доведе до пренареждане на политическата картина.

