Лидерът на "Хамас" в Ивицата Газа и други трима ръководители са убити при израелския удар в Доха

снимка Насер Джафари, Уикипедия

Ръководителят на палестинското движение „Хамас“ в Ивицата Газа Халил ал-Хая и трима други членове на неговото ръководство - Халед Машаал, Захер Джабарин и Низар Аудалах, са убити при израелския удар в катарската столица Доха.

Това съобщи телевизионният канал Ал Арабия, позовавайки се на източници.

„Източници от Ал Арабия потвърждават смъртта на Халил ал-Хая, Захер Джабарин, Халед Машаал и Низар Аудалах“, се казва в изявление на телевизионния канал.

Израел удари седалището на "Хамас" в катарската столица Доха. Това потвърди и израелската армия.

Тел Авив заяви, че целта е била висшето ръководство на терористичната организация.

Според катарската телевизия "Ал Джазира" лидери от "Хамас" са провеждали среща по време на удара.

Катар осъди действията на Израел и го обвини в нарушаване на международното право.

Според източници на израелски медии американският президент Доналд Тръмп е дал "зелена светлина" на Израел да нанесе удара, предаде бТВ.

