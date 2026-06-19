Лидерът на ПП в Бургас напусна поста и партията

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Тя не срещала достатъчно чуваемост и подкрепа

Общинският лидер на "Продължаваме промяната" в Бургас Весела Томсън обяви, че напуска поста и прекратява членството си в партията, предаде Флагман.

"Това решение не беше взето лекомислено. Напротив - то е резултат от дълъг размисъл и сериозна вътрешна равносметка. И до днес съм запазила желанието, времето и готовността да работя за каузите, които ни обединяват - борбата с корупцията, изграждането на по-прозрачен, справедлив и модерен модел на управление, както и утвърждаването на ценностите и принципите, в които вярвам. Гордея се с всички достойни, талантливи, почтени и отдадени членове и симпатизанти, с които имах честта да работя, както лично, така и в рамките на общите ни инициативи. Вярвам, че потенциалът на тези хора е изключителен и че те могат да бъдат, ако им се даде възможност, двигател на положителна и истинска промяна", обяви тя.

Весела Томсън подчертава, че през периода, в който е била начело на ПП в Бургас, се е ръководила от устава и принципите на партията, но подчертава, че липсата на достатъчно конструктивна комуникация и доверие, както и възникналото напрежение, свързано с различия във визията и подхода към развитието на структурата в Бургас, са направили съвместна работа невъзможна.

"Вярвам, че в политиката, както и във всяка обществена дейност, най-важни трябва да останат почтеността, отговорността и способността да се работи в интерес на хората. Личните интереси и безпардонното лицемерие дълбоко отвращават и разделят. Именно поради това считам, че преминаването ми в редиците на Демократична България в този момент е най-правилното и достойно решение", добавя тя.

За последно Весела Томсън бе забеляза на Мача на надеждата, а малко известен факт е, че тя се ангажира и подкрепи каузата на Стилиян Петров.

Всъщност, за хората, които следят политическите процеси напускането й не е изненадващо, защото преди месец от партията си тръгна общинският съветник д-р Мартин Кръстев. Още тогава бе ясно, че следващият напускащ ще е Весела Томсън.

Публична тайна е, че в структурата има сериозно напрежение заради областния председател - сугестопедът Тодор Терзиев, който има личните протекции на националния лидер Асен Василев.

От около година Промяната започна да се разцепва в Бургас и в момента активните членове на партията могат да се преброят на пръстите на едната ръка.

Областният лидер Тодор Терзиев вместо да парира напрежението и спре разпада, буквално взриви структурите на Промяната в Бургаско. Накрая ще остане сам, казват негови съпартийци

Редактор "Екип на Петел",

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