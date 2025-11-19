Лидерът на СДС Румен Христов: Слава Богу, че се намали с един ден болничният

кадър: Bulgaria ON AIR

Парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление прие на първо четене Законопроекта за бюджета за 2026 година.

"България има нужда от спокойствие и стабилно правителство, което да преведе страната ни в прехода от лева към евро. Можеше ли бюджетът да е по-добър - да, можеше. Неведнъж казахме, че това е коалиционен бюджет, в него има и леви, и десни мерки, но така или иначе има инерция, която следваме. Има закони, които определят повишаване на разходи в различните сфери, които следваме. Това, което на мен ми прави добро впечатление, е, че в средносрочната програма за следващата година се залага намаляваме общите разходи спрямо БВП, заделени за бюджета", каза лидерът на СДС и зам.-председателят на ПП на ГЕРБ-СДС Румен Христов в студиото на "Денят ON AIR".

Той подчерта, че е имало надежда Тристранният съвет да се събере и да бъдат обсъдени възможностите около Бюджет 2026.

"Това, което мен и СДС ме притеснява, е данък дивидент, който се увеличава от 5 на 10%, както и увеличението на осигурителната тежест с 2%. Можеше да се направи отстъпка, но когато имаш такива разходи, ти трябва да търсиш начин да ги покриеш. Идеята за увеличаване на осигурителните вноски е да се намали трансферът от държавния бюджет към НОИ. Както знаете, всяка година се превежда една колосална сума", допълни Христов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Лидерът на СДС очаква Бюджет 2026 да бъде приет, въпреки всички критики.

"Тези временни мерки, които бяха приети във връзка с кризата 2009-2010, вноската за бизнеса да бъде разпределена 60-40, първите три дни болничен да се заплащат от работодателя, станаха постоянни. Слава Богу, че се намали с един ден болничният. Всички са или доволни, или недоволни. Има едни, които са по-недоволни - това са работодателите, имат основание, но в крайна сметка трябва да се оцени този коалиционен бюджет", подчерта Румен Христов."По-добре е да бъдат подпомагани тези, които имат нужда. Малката сума, която се получава, за един човек е много важна, то има хора, които взимат максимална пенсия. Нека да намерим тези, които имат нужда - това, което се опитваме да направим и с енергийно бедните. Българските пенсионери очакват тези добавки, но всичко зависи от изпълнението на бюджета", поясни гостът.

На 18 ноември Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по делото за отказа на бившия председател на Народното събрание Наталия Киселова парламентът да гласува провеждане на референдум за въвеждането на еврото в България догодина.

Предложението беше направено от държавния глава.

"Референдумът е трябвало да се случи преди неговото влизане в сила. Няма съмнение, че в оставащото време антиевропейските и проруските сили ще направят всичко възможно да бламират този процес. Референдум в навечерието на приемането ни в Еврозоната е излишен и дъвка за хора, които си готвят новата партия", категоричен е Румен Христов.

