Лидерът на СДС с горещ коментар за Даниел Митов и Благомир Коцев

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Горещ коментар направи пред Лора Крумова, в предаването й по Нова телевизия "На фокус" председателят на СДС Румен Христов.

Той зачекна две от най-нашумелите теми през последните дни - случая с полицейския началник в Русе и съдебната сага с кмета на Варна.

Случаят в Русе бе през призмата на вътрешния министър Даниел Митов.

Пред Лора Крумова Румен Христов обясни: Подчертавам моето мнение, че Даниел Митов един добър министър, изключително ерудиран, диалогичен, комуникативен човек. Отново ще кажа -разбира се е нормално министъра да повярва на своите служители, да ги защити. Всеки министър би защитил своите служители на работа.

Той подчерта, че не трябва да се стига до смяна на министър Митов.

Относно казуса с Благомир Коцев, Румен Христов обясни, че решението на съда не се коментира, то се изпълнява.

Личното му мнение е, че съда би могъл да наложи мярка за неотклонение "Домашен арест" за Коцев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!