Лидерът на "Величие" замина от България

Ивелин Михайлов вече е в Швейцария и ще остане една седмица там. Той обяви, че през това време ще има различни срещи, целта на които е да се даде различна информация за нещата, които се случват в България и които тотално се прикриват.

Лидерът на партия "Величие" обясни също защо се разграничи от осем свои депутати, които се регистрираха за парламентарно заседание на 16 октомври. В изявление в предаването "Говори сега" на БНТ той заяви, че не е нормално в България да се случват тотални беззакония.

"Не мен да слушат, а партията си има определени обещания пред избирателите," каза Михайлов. Той обясни, че не се е разсърдил истински на депутатите си, а че регистрацията им е била мотивирана от страх от действията на други опозиционни партии като МЕЧ и ПП-ДБ, пише dunavmost.com.

"В един момент те са помислили, че в един момент се прави нещо, което е противно на управляващите, но седнахме си и си изяснихме отношенията," обясни лидерът на "Величие". Според него по този начин се объркват избирателите за политиките, които има партията.

Михайлов подчерта, че извинението, което депутатите са поднесли е пример за морал в Народното събрание. Той допълни, че инцидентът е бил разрешен след лично разговор с народните представители.

Парламентарната група на "Величие" е против смяната на Наталия Киселова като председател на парламента, заяви Михайлов. "Ако тя бъде сменена с някой от опозицията тогава ще подкрепим смяната на Киселова, но ако бъде сменена с човек на ГЕРБ или ДПС – разбира се, че предпочитаме да е Наталия Киселова," обясни той.

Какво се случи на 16 октомври

На 16 октомври осем от общо десетте депутати на "Величие" се регистрираха за пленарното заседание в Народното събрание, въпреки партийното решение да не го правят. Михайлов публично се разграничи от тях във видеоизявление във Фейсбук, обвинявайки ги, че искат да не им бъдат орязани заплатите.

Малко по-късно депутатите излязоха с публично извинение, обяснявайки действията си с комуникационна грешка. Те заявиха, че винаги са се регистрирали след като присъстващите в залата станат 121 души, за да не създават излишно кворум.

