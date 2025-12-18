Лидерите на ЕС решават за милиарден заем за Украйна

снимка: Булфото

Лидерите на страните от Европейския съюз заседават в Брюксел в опит да постигнат споразумение за отпускането на милиарди евро заем на Украйна от замразените в Европа руски активи.

Белгия изрази притеснения за използването им и очаква финансови и правни гаранции от останалите държави от общността.

България пък ще подкрепи предоставянето на репарационен заем за Украйна, допълва БНТ.

Лидерите на Европейския съюз се опитват да постигнат споразумение в момент, в който са подложени на остри критики и от страна на Доналд Тръмп, и от страна на Путин.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен очаква споразумение, което да е приемливо за Белгия, в която се намира най-голямата част от руските активи.

"Работим ден и нощ с Белгия и искам да благодаря на министър-председателя за личната му ангажираност. Напълно разбираемо е и аз подкрепям това, че ако вземем репарационен заем рискът трябва да бъде споделен от всички нас. Трябва да намерим решение днес. Председателят на Съвета каза - и аз се присъединявам към тази позиция, че няма да напусне Европейския съвет без решение за финансирането за Украйна за следващите две години", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, допълва БНТ.

Според полския премиер Туск решението е важно и за самата Европа.

"Или пари днес, или кръв утре. И не говоря за Украйна. Говоря за Европа. И това е наше решение. И само наше. Мисля, че всички европейски лидери най-накрая трябва да се изправят пред ситуацията. Това е всичко, което мога да кажа днес", допълни премиерът на Полша Доналд Туск.

ЕК предлага държавите да предоставят финансови гаранции за заема. Унгария е против помощта за Украйна.

"Гаранции за какво. Самата идея е глупава. Имаме две държави, които са във война. И това не е ЕС, а Русия и Украйна. И някой - в случая ЕС, иска да вземе пари от една от воюващите страни и да ги даде на другата. Белгийският премиер е прав - не трябва да го правим", коментира Виктор Орбан, министър-председател на Унгария.

Украинският президент Зеленски все пак се надява до края на тази година да има решение за финансирането.

"Това наистина е сериозна заплаха - четиридесет и пет до петдесет милиарда ще бъде дефицитът на Украйна догодина. Може да е и по-голям, не знаем точно как ще се развият събитията догодина. Правим всичко, за да сложим край на войната в близко бъдеще. Ако средства не пристигнат, Украйна ще трябва да намали няколко пъти производството на дронове. В момента дроновете, които произвеждаме и използваме на бойното поле, са много по-евтини. Ако нямаме средства, ще имаме много по-малко дронове от Русия", каза още украинският президент Володимир Зеленски.

Премиерът в оставка Росен Желязков подари на всички европейски лидери и на лидерите на евроинституциите комплекти с новите български евромонети.

Според него България ще бъде активен и отговорен партньор в еврозоната.

