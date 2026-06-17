Лидерите на Г-7 са единни в подкрепата си за Украйна, увеличават натиска върху Русия

кадър: Ютуб

Лидерите на страните от Г-7 заявиха, че са единни в подкрепата си за Украйна, включително за нейната териториална цялост, и се договориха да увеличат натиска върху руската военна икономика, предаде Ройтерс.

„Във връзка с това ще засилим нашите санкции (срещу Русия), включително тези, насочени към петролния и газовия сектор“, заявиха лидерите в съвместно изявление, пише БТА.

Също така по време на срещата на върха във френския град Евиан те приветстваха споразумението между САЩ и Иран и заявиха, че са готови да съдействат за неговото прилагане.

От изявлението стана ясно също, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за енергийни доставки, за намаляване на зависимостта от Ормузкия проток и за увеличаване на енергийните запаси.

Днес лидерите на Г-7 заявиха също, че ще засилят разследванията, насочени към замразяване и конфискация на активи, включително виртуални активи в опит да нанесат удар по мрежите на организираната престъпност.

„Поемаме ангажимент да разрушим икономическата инфраструктура, която подпомага тези незаконни дейности, като засилим финансовите разследвания за проследяване, замразяване, изземване и конфискация на свързаните с тях приходи и активи, включително виртуални“, заявиха те в изявление.

По думите им ще бъде създадена мрежа от пристанища за борба с наркотрафика и на съответните министри ще бъде възложено да разработят до ноември 2026 г. план за действие срещу проникването на мрежи за наркотрафик и организирани престъпни групи в публични и частни институции.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!