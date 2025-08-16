Лидерите на "Коалицията на желаещите" ще се срещнат в неделя

Снимка: Президентство на Украйна

Лидерите на "Коалицията на желаещите" ще се срещнат чрез видеоконферентна връзка в неделя следобед, като това ще стане факт преди посещението на президента Володимир Зеленски във Вашингтон в понеделник, съобщиха от офиса на френското президентство, цитирани от БНР.

Срещата ще бъде съпредседателствана от френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър, се посочва още в съобщението.

