Лидерите на Великобритания, Франция и Германия ще се срещнат със Зеленски в Лондон
Булфото
Британският премиер Киър Стармър ще приеме президента на Украйна Володимир Зеленски, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на „Даунинг стрийт“ 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украйна, предаде ДПА.
Срещата ще се проведе два дни след като в петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори относно намиране на изход от войната в Украйна. Путин заяви, че не вижда „смисъл“ от подобна среща, припомня агенцията, цитирана от БТА.
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