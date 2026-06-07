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Лидерите на Великобритания, Франция и Германия ще се срещнат със Зеленски в Лондон

07.06.2026 / 07:31 1

Булфото

Британският премиер Киър Стармър ще приеме президента на Украйна Володимир Зеленски, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц на „Даунинг стрийт“ 10, за да обсъдят продължаващата подкрепа за Украйна, предаде ДПА.

Срещата ще се проведе два дни след като в петък президентът на Русия Владимир Путин отхвърли предложение на Зеленски за лични преговори относно намиране на изход от войната в Украйна. Путин заяви, че не вижда „смисъл“ от подобна среща, припомня агенцията, цитирана от БТА.

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kjk (преди 50 минути)
Рейтинг: 212811 | Одобрение: 21396
Ще разгледат ли казуса с Баба Алино???

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