Лидия Енчева записа трети успех в Румъния

Националката за „Били Джийн Кинг къп“ Лидия Енчева се класира за полуфиналите на тенис турнира на клей в Брашов, Румъния, който е с награден фонд 15 хиляди долара.

Втората поставена българка победи седмата в схемата представителка на домакините Бриана Сабо с 6:3, 6:2 и записа трети успех в състезанието.

В първия сет Енчева проби за 3:2 и после в заключителната игра.

Във втория от 1:2 силистренката спечели пет поредни гейма, а с това и срещата, предаде БНР.

Следващата съперничка на Лидия ще бъде отново румънка – Бианка Барбулеску, която е номер 5 в схемата.

