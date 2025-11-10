Лидия Шулева: С този бюджет ще плащаме 3 пъти и половина повече пари за лихви по дългове

Кадър Нова телевизия

Колкото и да е неприятно, увеличението на осигуровките за пенсия и вдигането на данък дивидент не е най-големият проблем на този бюджет. Това е липсата на стратегическа цел и огромното увеличение на разходите спрямо БВП, посочи Лидия Шулева, бивш вицепремиер и бивш министър на икономиката и на социалната политика, в интервю пред БНР. В предаването "Нещо повече" тя коментира проекта за бюджет за 2026 г.

"Основната политика е осигуряване на разходните политики – а те са 48,5 % от БВП, което е недопустимо. До 2025 г. не е нарушаван 40-процентния праг, както е по закон", смята Шулева.

Тя посочи, че вдигането на осигуровките с 2 процентни пункта представлява 10% увеличение на осигуровката.

"Но тези огромни разходи ще се финансират не само от осигуровките. Планиран е и огромен дълг - 26,5 млрд. лв., което води до плащане на много лихви. Ето откъде разходите набъбват много и се посяга към данъците, за да се компенсира. От една страна вдигат данъци и осигуровки, а от друга се увеличават дълговете за една огромна разходна политика", обясни бившият вицепремиер.

И прогнозира, че това ще ни отведе "към една спирала за дългове":

"През 2027 и 2028 г. (според 3-годишната прогноза) ще плащаме 3 пъти и половина повече пари за лихви по дългове спрямо 2024 г., от 400 млн. лв. нарастват на 1,2 млрд. лв. Нещата по-скоро са критични по отношение на макрорамката, не толкова в реалния сектор. Там също ще има отражение."

Шулева прогнозира напрежение между публичния и частния сектор, който е изправен пред редица трудности - обстановка в Европа, мита, война.

За "Лукойл" Шулева коментира, че много се е закъсняло за особения управител и не е било нужно да се чака за купувача.

"Трябваше много по-рано въвеждане на особен управител, а не в последния момент да правят еквилибристики и екзотични методи да се използват. Още не е публикуван този закон и не знаем какво предвижда", каза тя.

Според нея ползите от влизането в еврозоната българските граждани ще усетят, ако има инвестиции в производства с висока добавена стойност, защото те гарантират високи доходи за бизнеса и работещите.

"Да си направим извод как фискалната политика влияе на бизнес средата. С този бюджет влиянието ще е негативно", предупреди Лидия Шулева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!