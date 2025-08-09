реклама

Лидл, Билла и Кауфланд треперят: Обявиха цената на сиренето в "Магазин за хората"

09.08.2025 / 21:06 2

Булфото

Млекопреработвателният бранш твърдо харесва идеята за "Магазин за хората", обяви шефът на бранша Димитър Зоров пред Нова тв. В момента неговата доставна цена на сиренето е 14 лева, или с надценката от 10% ще е 15,40 лева. А сега всичко се продава на 23-24 лева, обясни Зоров, предаде "24 часа".

Другата мярка, която ще сработи за нормализиране на цените преди и при въвеждането на еврото, ще е законът за надценките, смята той. Според Зоров навремето голяма верига е работила с 13% и е станала още по-голяма, сега дори надвишава 30.

 

