Лидл, Билла и Кауфланд треперят: Обявиха цената на сиренето в "Магазин за хората"

Булфото

Млекопреработвателният бранш твърдо харесва идеята за "Магазин за хората", обяви шефът на бранша Димитър Зоров пред Нова тв. В момента неговата доставна цена на сиренето е 14 лева, или с надценката от 10% ще е 15,40 лева. А сега всичко се продава на 23-24 лева, обясни Зоров, предаде "24 часа".

Другата мярка, която ще сработи за нормализиране на цените преди и при въвеждането на еврото, ще е законът за надценките, смята той. Според Зоров навремето голяма верига е работила с 13% и е станала още по-голяма, сега дори надвишава 30.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!