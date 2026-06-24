Лидл България ще предложи Пакт за хранителен суверенитет за възстановяване и развитие на българското земеделие

Компанията надгражда подкрепата си за българските производители с нови ангажименти и инициативи

Лидл България представи нови конкретни ангажименти в подкрепа на българските производители и обяви, че ще представи предложение за дългосрочно сътрудничество с държавата и българския бизнес, насочено към по-достъпни цени за потребителите, по-конкурентоспособно родно производство и високотехнологично земеделие. Това стана ясно по време на медийно събитие, на което компанията представи и детайлен анализ на факторите, които формират цените на храните у нас.

Нови ангажименти към българските производители

Лидл България представи две нови инициативи, които надграждат дългогодишната ѝ работа с местните производители:

Академия за доставчици – програма, чрез която компанията ще споделя ноу-хау с български производители, за да им помогне да оптимизират процесите си, да се кооперират и да отговорят на европейски стандарти за качество.

Разширяване на ф ермерските пазари – дългосрочната инициатива на веригата нараства от 15 на 28 локации и вече ще покрива всички области в страната. По този начин Лидл България ще предостави на малките фермери от цялата страна възможност за директна продажба на клиентите на веригата.

Новите програми надграждат дългогодишните усилия на компанията, която си партнира с над 300 български производители на принципа „нето-нето“ (без налагане на допълнителни такси), предоставяйки им възможност да реализират продукцията си както в България, така на европейските пазари. Компанията устойчиво повишава стойността на доставките си от български производители, като само през 2025 г. веригата е увеличила оборота си с тях с близо 20% спрямо 2024 г., а спрямо 2023 г. - с над 50%. По отношение на външния пазар, през 2025 г. българските производители реализират рекорден износ на стойност 66,4 млн. евро в 30 държави от от европейската мрежа на веригата.

Партньорство за конкурентоспособност и достъпни цени

Като обединяваща рамка за тези усилия Лидл България ще предложи на изпълнителната власт създаването на „Национален пакт за хранителен суверенитет“. В следващите месеци компанията официално ще потърси диалог с правителството с препоръка този диалог да обхване, браншови организации, представители на компании с високотехнологични решения, както и академичната общност. Целта на подобен диалог е да структурира всеобхватно усилията на всички страни, имащи инструменти и носещи отговорност за намиране трайни решения за преодоляване на структурни дефицити и подкрепа на българското производство. Това ще допринесе за осигуряване на хранителен суверенитет като неизменна част от националната сигурност и качеството на живот на българските граждани.

Към момента българското производство покрива незадоволителна част от потреблението: 40-60% на свинско месо, 60% до 70% на мляко и млечни продукти, около 20% на краве масло и 25-40% (в зависимост от конкретната култура и сезонност) на плодове и зеленчуци.

Тези дефицити са следствие от дългогодишни проблеми, сред които амортизирана инфраструктура за напояване, разпокъсаност на производството, недостиг на работна ръка и ограничен достъп до капитал. Водещата цел на инициативата е ясна - повече местно производство води до по-висока конкурентоспособност и устойчиво по-достъпни цени за крайния потребител.

„ Убедени сме, че решението не се крие във фокусирането върху едно отделно звено от веригата, а в интегрирания подход и партньорството“, категорична е Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България. „Целта е да се намерят устойчиви решения на дълбоките структурни проблеми в родното земеделие и производство, които са сред основните фактори за по-високите цени при хранителните продукти. Истинският хранителен суверенитет не означава затваряне на пазара, а по-силно и по-конкурентоспособно българско производство в рамките на европейския пазар.”

Компанията отчита, че секторът има нужда от подкрепа за сдружаване на производителите, успешно използване на инструмента на субсидии, програми за образование и квалификация на работната ръка, както и ефективен контрол за гарантиране на еднакви стандарти и равнопоставени условия за всички участници на пазара.

С предложението си към изпълнителната власт и другите заинтересовани страни, Лидл България затвърждава ангажимента си не само да предлага високо качество на достъпни цени, но и да бъде активен участник в изграждането на една по-конкурентоспособна и устойчива българска икономика.