Лидл България в топ 3 на работодателите в страната

Работодателските практики на компанията за седми пореден път са отличени от Top Employers Institute

За седма поредна година Лидл България получи престижния сертификат Top Employer в България и Европа, присъждан от международната организация Top Employers Institute. Компанията бележи ръст в резултата си спрямо предходната година и за втори път попада в призовата тройка на работодателите в страната, прилагащи най-високи стандарти в управлението на хора.

Постигнатите резултати нареждат Лидл България значително над средните нива – с 11,7% над средния резултат за ритейл сектора в Европа и с 9,6% над средния резултат на всички сертифицирани топ работодатели в света. На национално ниво компанията също изпреварва средния резултат със 7,5%.

С максимален резултат смарт ритейлърът се откроява в осем ключови области - стратегия за управление на хора, лидерство, организация и управление на промяната, работодателска марка, кариера, обучение, етичност и почтеност, организационни ценности и цел. Съществен напредък спрямо миналата година е отчетен и в категориите възнаграждения и признание, работна среда и въвеждащо обучение.

„ Сертификатът Top Employer е повече от признание. Той е независимо потвърждение за доверието и сигурността, които градим заедно, както и за стабилната инвестиция в бъдещето. Той е и стимул да продължаваме да инвестираме в професионална среда с ясни процеси и култура на споделени ценности. Защото Lidl расте, когато и хората в него растат” - коментира Катерина Шопова, HR директор и ресорен управител.

Това се вижда и от значително по-високите резултати на Лидл България спрямо останалите сертифицирани работодатели в страната по теми като благополучие на служителите (15,66%), многообразие, равнопоставеност и приобщаване (14,36%), стратегия за управление на хора и кариера с над 12%.

През 2025 г. Лидл България продължи да инвестира в хората и знанието – от младежки програми за интеграция на поколението Z на пазара на труда, през които преминаха над 460 ученици и студенти, до създаването на иновативния формат за кариерно консултиране Career Up, ориентиран към младежи и родители . Системният подход се допълва от мащабни обучителни инициативи за служители като Уменията на 21 век , програмите за лидерство – Академия Lidl-ство и LiDER , както и активната подкрепа за доброволчество и местни общности, и политики за многообразие и приобщаване.

За Top Employers Institute

Top Employers Institute е международна организация, която отличава и насърчава успешните HR практики с цел подобряване условията на труд в глобален мащаб. Чрез своята програма за сертифициране институтът валидира и признава компаниите като предпочитани работодатели. До момента Top Employers Institute е сертифицирал 2400 компании в 125 държави на петте континента, които оказват положително влияние върху живота на повече от 13 милиона служители по света.

