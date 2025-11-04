Лидл обяви срок до 9 ноември за 50 основни хранителни и нехранителни продукта с до 50 процента намаление

Пиксабей

До 9 ноември Lidl предлага 50 основни хранителни и нехранителни продукта с отстъпки до 50%.

Добре планираното пазаруване започва с ясен седмичен план и списък. Помислете добре какво ще ви е необходимо за седмицата, съобразете се с вкусовете и навиците на всички у дома и съставете меню.

С мобилното приложение Lidl Plus това става по-лесно – освен че предлага разнообразни отстъпки и оферти, то ви позволява бързо да създадете списък с продукти, който да следвате при пазаруване.

Ако комбинирате доброто планиране с актуалните промоции на Lidl, разходите ви могат да намалеят значително. До 9 ноември в магазините на веригата пресен пилешки обезкостен бут струва само 9.79 лв. за килограм, а варено-пушени кренвирши от 83% свинско месо излизат само 7.99 лв., при пазарна цена над 12–15 лв. Други основни продукти за домакинството, които консумираме по няколко пъти в седмицата, и които откриваме в Lidl с намаление, са брашно „Belbake” с близо 30% намаление само за 0.99 лв., кисело мляко XXL от собствената марка на ритейлъра „Родна стряха” за 1.49 лв., краве масло за 4.99 лв. и UHT мляко само за 1.99 лв.

Между 6 и 9 ноември изгодно ще намерим български лук с 54% отстъпка за 0.59 лв. кг, салата айсберг с 33% намаление, както и прясно цяло пиле за 4.99 лв/кг.

По-големите опаковки често са по-изгодни и практични. Когато се запасим с по-значително количество от нужните за седмицата продукти, си осигуряваме спокойствие – знаем, че сме спестили, и че няма да се налага да правим допълнителни покупки. Така освобождаваме време за близките си и за хобитата, които обичаме.

В Lidl редовно откриваме редица продукти в по-големи опаковки или XXL размер - голяма част от тях са и с отстъпка. Сред тазседмичните предложения на веригата се открояват XXL опаковка нарязан салам с посипка за 4.79 лв., два броя сирене гауда по 500 г. на цена от 14.99 лв., както и 400 г. топено сирене за 6.69 лв. Изгодно предложение са и цели 5 килограма български мити картофи, които от четвъртък са с 55% намаление за 3.79 лв, пише 24 часа

Освен XXL предложенията, в актуалната селекция на Lidl ще откриете и други продукти в по-големи разфасовки на изгодна цена – като мортадела от 600 г. с 32% намаление и прясно сирене „Pilos“ от 550 грама с 25% отстъпка.

С приложението Lidl Plus можете да спестите до 200 лв. месечно, ако се възползвате от всички налични предложения. Достатъчно е да го инсталирате и сканирате дигиталната на касата.

Тази седмица приложението предлага 20% отстъпка на редица избрани месни продукти, подходящи за зимния сезон. Сред тях са суджук от конско, биволско или свинско месо – идеални както за директна консумация, така и за сушене, зимна наденица и телешки език – чудесна основа за домашно приготвени деликатеси. Освен тях, в актуалната селекция ще откриете и други предложения, които често присъстват на зимната трапеза – като сланина, наденица с праз, свински уши и крачета.

От четвъртък, 6 ноември, с Lidl Plus можем да закупим българско цвекло с 52% намаление за 1.19 лв., а между 8 и 9 ноември - ръчен хляб с 50% отстъпка за 1.64 лв., кайма с 27% намаление за 4.69 лв., както и 200 г. малини с 35% надолу от цената.

Придържането към тези три основни принципа на разумното пазаруване може значително да намали общите седмични разходи и да помогне за по-добро управление на семейния бюджет.

