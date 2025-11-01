Лидл откри магазин за 14 милиона лева в български град в Деня на народните будители

Кадър Лидл

На връх Деня на народните будители, Lidl отвори своя трети магазин в Шумен. Той се намира на бул. „Ришки проход“ 54. С новия обект магазините на смарт ритейлъра в страната стават общо 140, предаде shum.bg.

Инвестицията в новия магазин е на стойност 14 млн. лв. Той е изграден по най-съвременни технологични и екологични стандарти с цел още по-висока енергийна ефективност и по-нисък екологичен отпечатък. Специална система следи и оптимизира разхода на енергия чрез автоматично регулиране на температурата, интелигентно управление на осветлението, щорите и други. Хладилните витрини в новия обект са оборудвани с щадящ околната среда хладилен агент.

Третият магазин на Lidl в Шумен е първият на веригата в града, оборудван с шест каси на самообслужване, които позволяват разплащане с карти, но и в брой - с помощта на служител от магазина. По този начин клиентите могат да маркират покупките си с желаното от тях темпо и да платят по начин, който им е по-удобен. Подобно на останалите магазини на компанията, в новия обект всички ценови табели са електронни, което позволява на служителите да отделят повече време за други дейности, подобряващи потребителското изживяване. Голямата търговска площ от 1400 кв. м, удобната подредба на продуктите и паркингът със 135 места - в това число и станция за зареждане на електрически автомобили, допълват удобствата в магазина и допринасят за лесно и приятно пазаруване.

„Търговската ни мрежа продължава да се разраства и все повече клиенти - включително и тук, в Шумен, ни се доверяват като избират Lidl за своето пазаруване. Потребителите знаят, че в Lidl си заслужава - заради добре подбрания асортимент, продуктите с оптимално съотношение качество-цена, строгия контрол на качеството на всички собствени марки, свежите зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди - и всичко това е на удобна локация, а пазаруването е лесно, бързо и удобно“, коментира Мирослава Димитрова, регионален мениджър продажби в Лидл България.

Разнообразие от хранителни и нехранителни артикули, както и най-новите предложения от собствените марки на ритейлъра Favorina и Deluxe очакват клиентите по повод предстоящите празници. В момента в асортимента на търговската верига присъстват и 50 подбрани продукта, които са с намаление до 50%.

Lidl е най-голямата верига магазини за хранителни стоки в Европа. Част e от немската Schwarz Gruppe и присъства в 31 държави. В България Lidl стартира своята дейност през 2010 г. Днес компанията има 140 магазина в 59 града и над 4000 служители. Предимствата на специфичния бизнес модел, широката гама продукти с оптимално съотношение качество-цена и въвеждането на редица иновативни практики и модели наложиха Lidl в България като смарт дискаунтър, предлагащ високо качество на добра цена, и компания, която подхожда честно, отговорно, с мисъл и грижа за своите клиенти, служители и партньори.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!