Лидл пусна по 4,99 лева пакет с 5 кг плодове и зеленчуци с намалена свежест

Новият продукт на Lidl „Смес от плодове и зеленчуци“ дава възможност на

клиентите да купуват изгодно пакети с подбрани плодове и зеленчуци с намалена свежест, но напълно годни и безопасни за консумация.

От пускането на пазара през юли само до края на октомври 2025 г. са купени над 55 хиляди бройки, с което смартритейлърът и неговите клиенти са спасили над 278 т (278 660 кг) храна, която иначе би била изхвърлена.

Всеки пакет съдържа приблизително 5 кг сезонни продукти и се предлага на фиксирана цена от 4,99 лв. Може да бъде намерен в специално обозначени зони във всички магазини на веригата в страната. Плодовете и зеленчуците, събрани в тези мрежички са подходящи за домашни ястия, смутита, фрешове или печива – доказателство, че намалената свежест не означава отпадък.

„Резултатите показват, че клиентите все повече осъзнават стойността на храната и

избора, който правят. С всяка закупена мрежичка „Смес от плодове и зеленчуци“ те не

просто пестят средства, а участват в мисията за по-малко разхищение на храна. Това е

още един пример как устойчивостта може да бъде лесна, достъпна и част от ежедневието на всеки“, каза Рубриян Хаджиев, управител „Продажби и логистика“ на Лидл България.

„Без разхищение – с голямо намаление“

„Смес от плодове и зеленчуци” е естествено продължение на дългосрочната инициатива „Без

разхищение – с голямо намаление“ на компанията, надграждаща оперативните усилия на

ритейлъра за устойчиво управление на храната.

През 2020 г. Лидл България стана първата

хранителна верига у нас, която започна целенасочена потребителска кампания за

ограничаване на хранителните отпадъци. Тя бързо се превърна в един от най-разпознаваемите

примери за пазаруване с мисъл за хората, за бюджета и за природата.

Инициативата дава

възможност на клиентите да купуват продукти с наближаващ срок на годност с 50% намаление,

като така се спасява напълно годна за консумация храна и едновременно се подпомага

семейният бюджет.

Тази година инициативата отбелязва своята 5-а годишнина. От старта ѝ през есента на 2020 г. до края на октомври 2025 г. смартдискаунтърът и клиентите му са спасили храна на обща стойност близо 12 милиона лева (11 924 705 лв.).

Като мярка срещу разхищението на храна компанията прилага и цялостен технологично

обезпечен подход към управлението на стоките – от планирането и оптимизацията на

количествата до ежедневните доставки и постоянен контрол на качеството. В допълнение, от

самото си стъпване на пазара компанията прилага намаление с 20% на голям асортимент от

стоки с наближаващ срок на годност, който продължава да се изпълнява и до днес.

В синхрон с европейските цели

Действията на Lidl са в съзвучие с целите на Европейския съюз за намаляване на хранителното

разхищение с 30% до 2030 г., заложени в стратегията „От фермата до трапезата“. Според

данни на Европейската комисия над 50% от хранителните отпадъци в Европа идват от

домакинствата, което прави ангажираността на бизнеса и потребителите от ключово значение.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!