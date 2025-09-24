Lidl стартира в 31 държави международна бранд кампания „Lidl. Заслужава си“

Lidl стартира едновременно в 31 европейски държави първата си международна бранд кампания със слоган „Lidl. Заслужава си“. Тази кампания не носи само рекламно послание – тя е обещание и емоционален мост към клиентите на търговската верига.

Обещание към хората

„ Lidl. Заслужава си“ е обещание към милионите хора, които се доверяват на компанията всеки ден. Lidl вярва, че всеки трябва да има достъп до висококачествени продукти с устойчив произход на разумна цена. Този принцип на достъпност е залегнал не само в основата на бранд кампанията, но и в множество други аспекти – в разнообразието от висококачествени продукти от собствените марки, в био продукти и растителни алтернативи. Посланието „ Lidl . Заслужава си“ присъства в свежестта на продуктите, която Lidl ежедневно гарантира за клиентите си, в сигурните доставки за семейства и общности, както и в добавената стойност, която създава на празници и специални поводи.

Повече от добра цена: добавена стойност за обществото

Обещанието на Lidl достига много отвъд гаранцията за най-добро съотношение качество-цена. То е водещият принцип за всички действия на веригата. „Lidl. Заслужава си“ означава да се разпознава истинската стойност в живота и да се оценява какво е важно за хората: безопасност, надеждност и осъществяването на мечтите им.

Отговорността на Lidl и обещанието за бъдещето

„ Lidl. Заслужава си“ е обещание:

към клиентите – Lidl е ангажиран с осигуряването на достъпно качество всеки ден и като отговорен партньор подкрепя осъществяването на мечтите в дългосрочен план;

към служителите – Lidl инвестира в тяхното професионално бъдеще и в осъществяването на техните мечти в дългосрочен план;

към околната среда – Lidl пази природата и намалява екологичния си отпечатък, доколкото е възможно;

към партньорите – Lidl изгражда дългосрочни партньорства, основани на доверие, за да растат заедно и да подсигурят устойчива верига на доставки.

По този начин Lidl създава реална стойност за своите клиенти, служители и бизнес партньори, и поставя основите на силен, ориентиран към бъдещето бранд с изпълнимо обещание – за днешния и утрешния ден.

Обещанието „ Lidl . Заслужава си“ е подкрепено от конкретни действия като: сътрудничество с близо 300 български производители, подкрепа за местните общности с инициативи като “Ти и Lidl” и амбициозни ангажименти за устойчиво развитие като например постигане до 2050 г. на Net Zero емисии и затваряне на жизнения цикъл на материалите във веригата за създаване на стойност.

„ С тази интегрирана кампания, ние достигаме до хората там, където се намират – с емоция и с ясни послания за това какво наистина си заслужава в Lidl ,” споделя Нели Месерджиева, старши директор „Маркетинг и връзка с клиенти“, Лидл България.

