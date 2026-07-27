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Ликвидираният нападател от Берлин се е спуснал с нож към полицаите

27.07.2026 / 15:30 1

Кадър Youtube

Заподозреният за терористичния атентат на прайда в Берлин беше ликвидиран от германската полиция. Снощи мъжът се спуснал към служителите на реда с нож и е застрелян на място.

Акцията се развива в западно предградие на столицата – „Шпандау“.

Стана ясно, че 21-годишният германец от ливански произход Абдул Балут е бил радикализиран ислямист.

Той е бил осъден в Ливан за опит да се присъедини към „Ислямска държава“ в Сирия и върнат на Германия.

През май е осъден и във Федералната република за "подготовка на сериозен акт на насилие", но присъдата му е отложена и така и не влиза в затвора.

При нападението с ван в събота вечер беше убита една жена, а 29 души бяха ранени, припомня bTV. Абдул Балут се е вряза с вана в множество от хора в близост до прайда, след това излезе от колата и размаха мачете.

Пред Бранденбургската врата, до която се провежда „Берлин прайд“, бяха положени цветя в памет на загиналата жена и плакати с надпис: „Любовта винаги побеждава“.

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Коментари
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уйчо (преди 21 минути)
Рейтинг: 136199 | Одобрение: 9739
Директно при аллаха и девиците, да пита що е с цици! Ама малко късно. "осъден в Ливан за опит да се присъедини към „Ислямска държава“ в Сирия и върнат на Германия"! Тез германци без мозък. 

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