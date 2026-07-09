Лили Иванова: Поклон пред Надежда Захариева! Благодаря й за прекрасните текстове

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Примата на българската музика Лили Иванова изрази дълбоката си скръб от кончината на поетесата Надежда Захариева и отдаде почит към нейното творчество и личност.

„Поклон пред светлата памет на Надежда Захариева - една от големите фигури в българската поезия. Благодаря ѝ за прекрасните текстове, за взаимното уважение и за искреното приятелство, което ни свързваше през годините. Творчеството ѝ ще остане живо и ще продължи да вълнува поколения българи“, написа певицата.

Лили Иванова отправи и емоционално послание към покойната поетеса и нейния съпруг, големия български поет Дамян Дамянов. „Нека душите им намерят покой. Техният талант и духовно наследство ще останат завинаги част от българската култура“, сподели още тя.

В публикацията си Лили Иванова припомни и стихотворението „Сълза“ на Надежда Захариева - едно от произведенията, които според нея най-силно разкриват чувствителността и таланта на поетесата, пише nova.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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