Лили Иванова: Сбогом, приятелю! Неговата покана през 2012 година се превърна в приятелство
07.12.2025 / 16:52 0
Кадър Лили Иванова
Лили Иванова изказа мъката си за Валери Николов.
Ето какво пише тя:
Поклон пред паметта на г-н Валери Николов - създател на “ФАНТАСТИКО”! Неговата покана към мен за мой концерт в зала “Арена АРМЕЕЦ” през 2012 г. и уважението от двете страни се превърнаха в приятелство!
Сбогом, приятелю Валери Николов!
Съболезнования на семейството!
Лили Иванова"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!