Лили Иванова: Сбогом, приятелю! Неговата покана през 2012 година се превърна в приятелство

Кадър Лили Иванова

Лили Иванова изказа мъката си за Валери Николов.

Ето какво пише тя:

Поклон пред паметта на г-н Валери Николов - създател на “ФАНТАСТИКО”! Неговата покана към мен за мой концерт в зала “Арена АРМЕЕЦ” през 2012 г. и уважението от двете страни се превърнаха в приятелство!

Сбогом, приятелю Валери Николов!

Съболезнования на семейството!

Лили Иванова"

