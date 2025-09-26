Лили Иванова: Вие сте шампиони

Булфото

Примата на българската естрада Лили Иванова е на седмото небе след волейболната ни победа срещу САЩ с 3:2 на световно първенство във Филипините.

Легендарната певица сподели кадър на "българските лъвове" в Инстаграм профила си и показа своето възхищение пред младите ни надежди.

"Поздравления за победата на българския национален отбор по волейбол за мъже и класирането им на полуфинала на световното първенство! Вие сте нашите шампиони! Здраве, щастие и много, много, много успехи!", написа Лили.

