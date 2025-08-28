Лили Иванова благослови Иво Димчев

Булфото

Примата на българската музика Лили Иванова случайно попаднала на снимките на последния клип на Иво Димчев, пише edna.bg.

Песента се казвала "Клит ин дъ скай", а Иво и бандата му били облечени в булчински рокли. Певицата доста се посмяла, поздравила музикантите и им пожелала голям успех!

Иво не можа да скрие радостта си от тази среща и сподели в социалните мрежи, че вярва в неминуемия успеха на новия им албум и концертите с бандата, имайки благословията на великата певица.

На 4 октомври в зала 1 на НДК Иво Димчев ще представи ОФ!20- голям концерт спектакъл, с който ще отпразнува 20 години на световната театрална и музикална сцена. За шоуто Иво е приготвил и 3000 комплекта златни помпони, за да може всеки човек от публиката да изразява емоциите си по възможно най- яркия и красив начин.

Концертите на Иво Димчев е всичко, което не очакваш, и нищо, което можеш да наречеш с думи. На негов концерт човек се чувства едновременно на "Бродуей", на "Златният Орфей", на парти в Берлин, във Виенската опера и на балканска сватба. Една уникална смесица от музика, визия, стендъп и разговор с публиката.

Кой е Иво?

Автор на песните "Баница", "Водка", "Пушкин" и на още над 100 парчета на български, английски, турски и руски. Световен артист, признат от Токио до Лос Анжелис. Създател на повече от 40 театрални продукции, играни по целия свят през последните 20 години.

За него пишат медии като "Ню Йорк Таймс", "Ню Йоркър", "Либерасион" и много други.

Би Би Си го нарича "културен феномен", а списание "Ролинг Стоун" определя гласа му като "сублимен". Носител на ИКАР и много международни награди за театър и танц.

От 2023 година той е резидентен артист в легендарният театър "Ла Мама" в Ню Йорк. Обожаван е от звезди като Роби Уилямс, Ерика Баду и Парис Джексън.

Преди седмица документалният филм за него “в Ада с Иво” взе специалната награда на журито на филмовия фестивал в Сараево.

Преди голямото шоу в Зала 1 на НДК на 4 октомври българската публика може да се наслади на Иво и неговата банда на 8 септември в Бургас (клуб "Модерен театър"), 9 септември във Варна (клуб "Ментол", както и на 30 септември в Пловдив - Ивент Център.

