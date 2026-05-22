Булфото

Лили Иванова кацна в Париж.

В неделя най-голямото име на българската поп музика ще покори легендарната зала "Олимпия" за втори път - навръх 24 май - Деня на славянската писменост и култура.

Изявата на Лили Иванова е по покана на Жерар Понт - директор на фестивала FrancoFolies за цял свят и изпълнителен директор на Morgane Groupe, съвместно с Христина Камбитова, директор на FrancoFolies de Bulgarie.

В Париж гастролът на Лили Иванова ще бъде заедно с LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокалното трио „ЛаТиДа“, предаде Епицентър.

