Лили Иванова отново ще пее в емблематичната зала "Олимпия" в Париж на 24 май

снимка: Лили Иванова, фейсбук

Kонцерт на Лили Иванова ще се състои в емблематичната зала „Олимпия“ във френската столица на 24 май – Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, информира във Фейсбук страницата си Българският културен институт (БКИ) в Париж, Франция.

„На 24 май, в легендарната зала „Олимпия“, грандамата на българската музика Лили Иванова ще изнесе самостоятелен концерт, 17 години след първата си покана да пее на същата сцена“, отбелязаха от БКИ в Париж.

Оттам добавиха, че българската общност ще има възможност да купи билети с 20 процента отстъпка чрез промоционален код, предоставен с подкрепата на Фондация „Лили Иванова“.

По информация от екипа на изпълнителката Лили Иванова ще излезе на сцената заедно с музикантите от LI Orchestra – Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокалното трио „ЛаТиДа“, допълва БТА.

През януари 2009 година Лили Иванова става първият български изпълнител със самостоятелен концерт в зала „Олимпия“. Година по-късно излиза и албумът „Au Nom De La Foi“, включващ песен на френски език.

