Лили Иванова с голям концерт пред столичния храм-паметник „Александър Невски“

кадър: Бтв

Примата на българската музика Лили Иванова ще изнесе първия си концерт пред столичния храм-паметник „Александър Невски“ на 2 септември в 20:30 ч. Музикалният спектакъл ще събере над 10 000 публика.

Най-голямото име в българската поп музика ще излезе на сцената с верния си симфоничен Grand LI Orchestra, но в разширен състав - 70 музиканти, селектирани специално за събитието и с диригент Константин Добройков, предава Бтв. Примата ще изпълни най-големите си хитове и любими песни с нов аранжимент, както и изцяло нови хитове, събрани в незабравимо шоу под звездите от музикалния продуцент Ангел Дюлгеров.

На 24 май тази година Лили Иванова ще изнесе за втори път концерт в емблематичната парижка зала „Олипмия“ и започва турне из страната с концерти в 13 български града. Първата спирка е на 25 март в Благоевград, а последната в Пазарджик на 18 ноември.

