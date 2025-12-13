Лили Иванова с нов голям концерт в зала 1 на НДК

кадър: Лили Иванова, фейсбук

„Нищо не можеш да счупиш така, както можеш да счупиш сърцето...“. Лили Иванова изпя за първи път в София новата си песен, чиято премиера бе наскоро в Пловдив. Музиката на Огнян Енев е по текст на Мартин Карбовски.

„Песните ѝ не звучат като репертоар, а като откъс от биография“, коментира пред БТА музикант. Той бе сред изправената на крака публика в изпълнената до краен предел зала 1 на НДК. На 12 декември бе първата от двете финални вечери от тазгодишното турне на Лили.

„Емоцията е нещо, което трудно се побира в жанрови рамки – тя е смесица от уважение, трепет, ритуал и почти религиозно преживяване“, казва дама, която тази година е била и на предишните два концерта в София – на 14 февруари в Joy Station, и на 19 май – в Народния театър.

Още след втората песен – „Две белега“, се носеха викове „Браво, Лили!“, а след „Чуй душата ми“, „Студ“ и „Сълза“ –„Обичаме те, Лили“. Преди „Ако спра да обичам“ последва пауза от броени секунди, в която изпълнителката отпи глътка и вода с малко мед, обяснявайки с усмивка, че това „малко гориво“.

„Малко гориво, много енергия и още повече дух, пред който можеш само да се поклониш. Това не е просто концерт, а момент, за който хората се подготвят – понякога месеци“, сподели 32-годишна майка от Варна, която бе в компанията на двете си деца, предаде още БТА.

Сред изненадите бяха нови аранжименти на „Искам те“ и „Любовта е живот“ – два от най-големите хитове на Лили Иванова, записани в периода 1982-1984 г. Последваха „Ненужен спомен“, „Този свят е жена“, „Невероятно“, „Бурната река“. „Първите песни поддържат напрежение, а после идват онези ключови моменти, в които залата избухва – с аплодисменти, възгласи, понякога със сълзи. Не просто слушаш музика, а преживяваш памет, срещаш легенда и излизаш с усещането, че си бил свидетел на момент, който няма как да се повтори по същия начин“, казват хората са своята любимка.

След представянето на музикантите си, звездата изпя „Честит рожден ден!“ на Антоан Хадад, който се грижи за звука и осветлението на нейните концерти през последните години.

Своеобразната кулминация на вечерта бе очакваният от всички триптих – „Щурче“, „Детелини“ и „Ветрове“. „Укротяването“ на екзалтираната публика бе с 12-минутна версия на Camino – песента, която Лили Иванова пее от самото начало на своята кариера – през 1961 г.

„Благодарни сме, че тя все още е тук, че гласът ѝ носи същата искреност, че продължава да пее все едно е за първи път“, коментираха хората след края на почти двучасовия концерт, допълва аценция БТА.

На сцената, освен Grand LI Orchestra, бе оркестърът на Националния музикален театър с диригент маестро Константин Добройков. В бенда на Лили са Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорgанов-Чери (kuтapu), Xpucmo Мuxaлkoв (бас kuтарa), Орлин Цветанов (цигулка), Росен Ватев (уgаpни), LatiDa (беквокали) и Ангел Дюлгеров (китари, цигулка), който e музикален продуцент на целия репертоар.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!