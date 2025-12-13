Лили Иванова с три поредни концерта в НДК

Кадър ФБ Лили Иванова

Лили Иванова пее три поредни вечери в зала 1 на НДК.

На 12 и 13 декември са последните два концерта от националното турне на най-голямото име в българската поп музика. Началото тази година бе поставено на 14 февруари в софийския клуб Joy Station, където стотици почитатели празнуваха любовта с песните на Лили, следващите спирки бяха във Варна, Бургас, Пловдив и Перник.

На сцената, освен Grand LI Orchestra, излиза и оркестърът на Националния музикален театър с диригент маестро Константин Добройков. В бенда на Лили са Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорgанов-Чери (kuтapu), Xpucmo Мuxaлkoв (бас kuтарa), Орлин Цветанов (цигулка), Росен Ватев (уgаpни), LatiDa (беквокали) и Ангел Дюлгеров (китари, цигулка), който e u музикален продуцент на целия репертоар, предава БТА.

На 14 декември фондацията „Лили Иванова“ представя спектакъла „100 години Георги Парцалев“, съвместно със Сатиричния театър.

„Имах щастието да познавам лично безсмъртния Георги Парцалев. От съвместната ни работа разбрах, че великият актьор е и велик човек. Преклонението ми пред актьора и човека ме накара през 2019 г. да помоля големия български скулптор Георги Чапкънов да го обезсмърти в статуетка, която се намира в моя дом. Паметта за живота и творчеството, както и достойното отбелязване на 100-годишнината от рождението на великия Георги Парцалев, са дълг на цялото ни общество“, казва за БТАЛили Иванова.

„Това е нашият поклон. Нашата почит и благодарност. Нашата любов, която не познава време“, коментират от Сатирата.

Част от събитието ще са също Калин Сърменов, Силвия Лулчева, Албена Павлова, Албена Михова, Александра Сърчаджиева, Кирил Ефремов, Ивайло Калоянчев, Явор Борисов и цялата трупа на Сатирата, в която Парцалев играе 32 активни творчески сезона. Постановката и сценарият са на Калин Сърменов, режисьор е Николай Младенов, сценография и костюми – Теодора Лазарова, хореография – Татяна Янева, драматург – Богдана Костуркова.

На сцената зрителите ще видят над 60 души – музиканти и артисти. Най-голямото предизвикателство е самият Георги Парцалев да „оживее“ на сцената чрез холограма, която се подготвя от началото на 2025 г. от МР Studio. „За първи път в България ще бъде използвана нова технология, с помощта на която актьорската игра ще бъде изиграна от истински актьор в реално време, но това, което ще виждат зрителите, ще бъде образът на Георги Парцалев. По този начин зрителите ще съпреживеят възможно най-реалистично присъствието на великия актьор отново на сцената“, разказват от екипа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!