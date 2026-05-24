Лили Иванова със специално послание за родния си град

Легендата на българската музика Лили Иванова отправи специално послание към жителите на родния си град Кубрат по повод празника на града – 24 май. Това съобщиха от Общината.

С много топлина и уважение обичаната изпълнителка поздрави своите съграждани, като им пожела здраве, щастие и успехи, а на Кубрат – още по-красиви дни на развитие и просперитет.

"Скъпи съграждани от моя роден град Кубрат, ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! От цялото си сърце Ви желая много здраве, много щастие и много, много успехи! На нашия красив град Кубрат желая прекрасни дни на развитие!“, се казва в пожеланието на Лили Иванова, видя Фокус.

Нейното послание идва по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, както и празника на града.

С уважение и признателност към своите корени, Лили Иванова за пореден път показа, че Кубрат остава специално място в сърцето ѝ.

