Лили Иванова стана Офицер на Франция - присъдиха ѝ Орден за изкуство и култура

Снимка Фейсбук, Лили Иванова

Лили Иванова ще бъде удостоена с френския Орден за изкуство и култура, степен „Офицер“ – едно от престижните културни отличия на Франция. Новината беше съобщена от самата певица, която публикува благодарност към френската държава, министъра на културата Катрин Пегар и посланика на Франция в България Мари Дюмулен.

Отличието се присъжда за изключителната кариера на Лили Иванова и за дългогодишния ѝ принос към българската песен, културата и културния диалог между България и Франция. В писмото до изпълнителката посланик Дюмулен подчертава, че с приемането ѝ сред „Офицерите“ Франция отдава почит на нейния талант и на следата, която оставя в музиката от десетилетия.

„Благодаря на г-жа Катрин Пегар – министър на културата на Френската република, на Н.Пр. г-жа Мари Дюмулен – извънреден и пълномощен посланик на Френската република в Република България, и на Френската държава за уважението, отношението и номинирането ми за носител на Орден за изкуство и литература, степен „Офицер“. За мен е изключителна чест“, написа Лили Иванова във Фейсбук.

Френският Орден за изкуство и литература е създаден през 1957 г. и се присъжда от Министерството на културата на личности, отличили се със своето творчество или с принос към разпространението на изкуствата и литературата във Франция и по света. Отличието има три степени – „Кавалер“, „Офицер“ и „Командор“, пише факти.бг.

Френският Орден за изкуство и култура е едно от най-престижните културни отличия на Франция и през годините е връчван на редица световноизвестни творци от различни сфери. Сред носителите му са имена като Одри Хепбърн, Дейвид Боуи, Мерил Стрийп, Боб Дилън, Шон Конъри, Пати Смит, Салман Рушди, Леонардо ди Каприо, Стиви Уондър, Тони Люн, Акира Куросава и Виктория Бекъм. Отличието се присъжда за значим принос към изкуството, литературата и културния обмен, като включването на Лили Иванова сред неговите носители поставя българската певица в престижен международен контекст.

Признанието идва в особено активен период за Лили Иванова. През май 2026 г. тя изнесе втория си самостоятелен концерт в парижката зала „Олимпия“ – една от най-емблематичните сцени в Европа, свързвана с имената на Едит Пиаф, Шарл Азнавур, Жак Брел, „Бийтълс“, Мадона и Тина Търнър. Още през 2009 г. Иванова стана първият български поп изпълнител със самостоятелен концерт в легендарната зала.

Певицата продължава и концертната си дейност в България. През 2026 г. тя обяви последното си голямо национално турне, което преминава през редица български градове, а през 2027 г. планира само пет ексклузивни концерта в четири града – София, Пловдив, Варна и Бургас.

Редактор "Екип на Петел",

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