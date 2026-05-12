Лили Иванова за Дара: България се гордее с теб! Бъди щастлива и... БАНГАРАНГА!

12.05.2026 / 17:53 0

Снимка: Булфото

Подкрепата си за Дара даде и примата на българската музика Лили Иванова.

"Успех на младата и талантлива певица DARA / Darina Yotova!", написа тя във фейсбук.

"Скъпо българско момиче, България се гордее с теб! Бъди щастлива и... БАНГАРАНГА!", добави още тя.

Припомняме, че Дара ще открие втория полуфинал на "Евровизия" на 14 май. Първият е тази вечер, а големият финал е два дни по-късно, на 16 май. 

До него - след гласуване, ще бъдат допуснати 10 държави. БНТ ще излъчи двата полуфинала, както и големия финал, които започват в 22:00 ч.

