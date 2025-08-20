Лили Иванова зарадва феновете си, излъчва концерт за цял свят

снимка Булфото/архив

редактор Веселин Златков

Доайенът на българската поп музика Лили Иванова отново се оказа една крачка пред останалите си колеги. Тя уверено стъпи в епохата на срийминга, като съобщи, че всички ще могат да гледат в интернет на живо поредния ѝ грандиозен концерт.

„Лили Иванова ще звучи на живо в цял свят от Античния театър в Пловдив!”, това съобщи тя на страницата си във Фейсбук. Той ще се състои на 13 септември от 20 часа и паралелно с това ще бъде излъчван в реално време през платформата 7Arts.

Цената за стриймването на концерта е 25 лева. Съдържанието ще бъде налично за гледане 48 часа след края му, за да може всеки да го гледа от всяка точка на света, уверяват от платформата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!