Лиляна Павлова: Цените се вдигат с или без еврото

Кадър БНТ

Смяната на валутата няма да застраши спестяванията и доходите на гражданите, увери вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в периода 2019 - 2023 г. и бивш регионален министър Лиляна Павлова. "Цените се увеличават с или без еврото. Дали ще имаме валута евро или валута лев, ние и преди сме имали ситуации, в които цените са прекомерно високи. Така, че нека не се оправдаваме с еврото", заяви тя в ефира на БНТ.

По думите на Павлова спекула и злоупотреби е имало винаги, но въпросът е държавата да си е на мястото и да има строг контрол.

Тя посочи, че например в при въвеждането на еврото в Хърватия държавата е реагирала активно, като са налагани глоби и е създадена платформа за сравняване на цените. Павлова уточни, че същевременно контролните органи не трябва да е превръщат в "бухалка", а изрядните търговци, които имат нужда от помощ, не бива да бъдат притискани. Лиляна Павлова добави, че процесът е взаимен и изисква баланс.

Тя каза още, че доверието в институциите е ниско, а то се губи бързо и се печели много бавно и трудно. "Влизането в еврозоната не е даром. То е в резултат на много дългогодишни усилия, строга фискална политика и дисциплина. Благодарение на това влезнахме в чакалнята - ERM2", посочи тя. Според Павлова политическата нестабилност е забавила процеса, но влизането в еврозоната е правилният стратегически избор за България.

Тя също коментира, че еврозоната не е магическа пръчка или и панацея, а инструмент, който може да подпомогне развитието на икономиката, но не решава автоматично всички проблеми. По думите на Лиляна Павлова въвеждането на еврото дава възможност българската икономика, държава да привлече инвестиции, да се увеличават доходите и да се повиши качеството на живот". Тя допълни, че изборът е изцяло в ръцете на страната - дали ще се възползваме от възможностите, които еврото предоставя.

Павлова също така отчете забавяне при провеждането на информационната кампания за въвеждането на еврото и първоначален превес на политическото говорене и заиграването със страховете на хората. "Но кампанията след това напредна. Разяснителната кампания, която и през медиите и с много активно ваше участие, с тези кампании по места и примери, които се дадоха, виждаме едно успокоение. Виждаме, че хората, може би, разбраха, че нищо страшно няма да се случи", заяви Лиляна Павлова.

Тя коментира и темата за Бюджет 2026. "Всеки един бюджет трябва да бъде подчинен на ясните правила - приходи и разходи. Да, взимаш заеми, когато е необходимо, но ги взимаш с ясното съзнание колко взимаш и как можеш да ги изплатиш. Дисциплина трябва винаги. При заложен 3% дефицит ние сме на ръба между стабилност и риск", каза Павлова. По думите ѝ правителството трябва да гарантира, че рисковете са управляеми и се наблюдават внимателно.

"България има 6 месеца да намери политически консенсус и да направи реформата в Антикорупционната комисия. Реформите със сигурност не трябва да бъдат за личности, а за принципи и политики", заяви тя в контекста на удържаните от Европейската комисия (ЕК) пари по Плана за възстановяване и устойчивост заради Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

