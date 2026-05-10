Линдзи Вон е номинирана в състава на САЩ за Световната купа

Светът на алпийските ски отново е разтърсен от Линдзи Вон - една от най-успешните състезателки в историята на спорта!

След зловещо падане по време на спускането на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026, при което тя получи тежки травми (счупен пищял и скъсана предна връзка на коляното), мнозина смятаха, че това е краят на кариерата ѝ.

Контузиите изискваха 8 операции и дълга рехабилитация.

Какво се случва сега?

Последните новини около нея подсказват, че завръщането ѝ не е изключено. Тя попадна сред 48-те дами, номинирани за отбора на САЩ по алпийски ски за предстоящия сезон, предаде Бтв спорт.

Номинацията е е първата фаза от формирането на отборите по ски и сноуборд на Щатите. Скиорите, които отговарят на изискванията, ще бъдат официално обявени през октомври.

41-годишната шампионка наскоро се появи публично без патерици, включително и на Met Gala, което допълнително засили спекулациите за нейното бързо възстановяване.

Вон е една от иконите на световния спорт. Кариерата ѝ вече веднъж беше прекъсвана от тежки контузии, но тя винаги се е връщала на най-високо ниво.

Дали една от най-великите скиорки на всички времена ще напише още една глава в своята кариера - срещу всички прогнози, предстои да разберем.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

