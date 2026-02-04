Линдзи Вон ще участва на Олимпийските игри с тежка контузия

кадър: Бтв спорт

Линдзи Вон ще участва на Олимпийските игри в Милано/Кортина с тежка контузия. Легендата на алпийските ски е със скъсана предна кръстна връзка, костна контузия и разкъсване на менискуса на левия крак след падането в Кран Монтана.

Въпреки това, Вон заяви, че е способна да се състезава в спускането идната неделя, предаде Бтв спорт.

Тя е категорична, че докато има шанс, няма да губи надежда. Линдзи Вон се завърна на пистата на 40 години след 5-годишно отсъствие с една цел: да участва на най-големия спортен форум на планетата.

Тя се контузи по време на спускането от Световната купа в Кран Монтана.

„Чувствам се достатъчно добре, за да продължа, носейки шина. В четвъртък предстои да направя още един тест по време на официалната тренировка“, каза Вон. Тя подчерта, че ще даде всичко от себе си, за да застане на стартовата линия.

През кариерата си Вон е преодолявала множество тежки контузии, а миналия сезон се върна в спорта след временно оттегляне. Лявото ѝ коляно вече има изкуствени импланти, но амбицията ѝ да участва остава непоколебима.

„Не се оплаквам. Стоя изправена и с високо вдигната глава. На една седмица съм от това, което някога смятах за невъзможно. Това е невероятна възможност да завърша кариерата си достойно. Не искам да съжалявам за нищо, затова съм тук и ще дам всичко от себе си“, сподели златната медалистка в спускането от Ванкувър 2010.

