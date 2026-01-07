Линейка отведе пенсионер, прилошало му на опашка пред пощата в Балчик; във Варна ситуацията е нормална

Булфото

Първите пенсии в новата валута доведоха да опашки пред централния пощенския клон в Балчик днес и продължително чакане от 8.00 часа сутринта. На възрастен мъж му прилоша, беше отведен с линейка, съпроводена с полиция.

Повечето пенсионери излизаха с противоречива усмивка, стиснали евробанкнотите здраво в ръце. Първото, за което ще ги похарчат - лекарства. Някои се отказаха, ще дойдат отново следобед или утре, предаде Радио Варна.

Пенсионерка е на опашката от 8.00 сутринта, а излезе с пенсията си чак в 11.00 часа.

Трудно може да се говори за притеснения сред по-възрастните хора, които днес се наредиха в пощенските клонове във Варна, за да получат първите си пенсии в евро.

Дали в едната или в другата валута, няма да станем нито по-богати, нито по-бедни, гласяха преобладаващите коментари. Противно на ширещото се мнение, очакванията са, че до месец-два всички ще свикнат.

Най-голяма опашка по традиция имаше в Централна поща в областния град. Далеч по-малки бяха опашките в 8-и и 9-и клон.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!